Devendra Fadnavis: शिंदेसेनेचे बंड, मंत्रालयातल्या सातव्या मजल्या काय घडलं? | Eknath Shinde | Sakal News

'तुम करे तो रासलीला और हम करे तो कॅरेक्टर ढिला' असं काहीतरी एक वाक्य आहे. बस याच एका वाक्यावर आज महाराष्ट्रात राजकीय नाराजीनाट्य सुरु आहे. नेमकं काय घडलं ? कोण कोणाला भिडलं सगळं सांगते व्हिडीओ पूर्ण बघा..

'तुम्ही केलंत तर ते रासलीला आणि आम्ही केलं तर कॅरेक्टर ढिला?' या एका वाक्याने आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा गोंधळ उडालाय. राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांचा महाभारत सुरू आहे आणि आता या वाक्यामुळे परिस्थिती आणखी तापली आहे. कोणाचं मत कोणावर? कोणाची प्रतिक्रिया तीव्र? आणि कोण कोणाला शब्दांनी भिडलं? या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रात राजकीय नाट्याचा नवीन अध्याय सुरू झालाय. नेमकं प्रकरण काय? मागची पार्श्वभूमी, आजचे राजकीय संकेत आणि पुढे कोणासमोर कोण हे सगळं जाणून घेण्यासाठी व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की बघा..

