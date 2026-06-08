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Weather Update Maharashtra : वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट..

हवामान विभागाने आज राज्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम

हवामान विभागाने आज राज्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह, सातारा, जिल्ह्यात जोरदार पाऊस तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडणार असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

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