Manikrao Kokate Resigns: Ajit Pawar काय म्हणाले? | Kolhapur | Sakal News

Ajit pawar Reaction On Manikrao Kokate Resignation: माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला; सदनिकेतील गैरव्यवहार प्रकरणात २ वर्षांची शिक्षा सुनावलेले कोकाटे दोषी, अजित पवारांचे मौन आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना टाळलेले उत्तर..

मुंबई हायकोर्टाने माणिकराव कोकाटेंना सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषीसाठी सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा अंशतः रद्द करत त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. कोकाटेंच्या जामीनवर राजकीय वर्तमाने चांगली खळबळ उडाली असून, अजित पवारांनी या प्रकरणावर मौन राखले आहे. पत्रकारांनी त्यांच्याकडून कोकाटेंच्या राजीनामाबाबत प्रतिक्रिया घेतल्याचा प्रयत्न केला, पण अजित पवारांनी प्रश्नांना उत्तर देणे टाळले. सदनिका प्रकरणातील निर्णयामुळे कोकाटेंच्या राजकीय कारकिर्दीवर आता नव्या चर्चेचा फटका बसला आहे.

