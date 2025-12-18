व्हिडिओ | Videos

Manikrao Kokate यांचा राजीनामा, तासात विषय खल्लास | Devendra Fadnavis | Ajit Pawar | Sakal News

Manikrao Kokate Resignation: माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्याच्या चर्चांना पूर्णविराम; दोन वर्षांची शिक्षा कायम राहिल्यानंतर काल रात्री उशिरा दिलेला राजीनामा आचार्य देवव्रतांची मंजूर, कोकाटेंकडील सर्व खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवली..

क्रीडामंत्री Manikrao Kokate यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांना अखेर अधिकृत दुजोरा मिळाला आहे. काल सकाळपासून सुरू असलेल्या चर्चांनंतर माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा सादर केल्याची माहिती आज समोर आली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल Acharya Devvrat यांनी हा राजीनामा मंजूर केला आहे. राजीनाम्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असलेली सर्व मंत्रीपदाची खाती उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सोपवण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील खातेवाटपात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आल्यानंतर त्यांच्या अडचणींमध्ये सातत्याने वाढ होत होती. शिक्षेनंतर त्यांच्यासमोर कायदेशीर अडथळे उभे राहिले, तसेच अटक वॉरंट आणि अपात्रतेची शक्यता यामुळे राजकीय दबावही वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काल रात्री उशिरा आपला राजीनामा दिला असून, तो तात्काळ मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळातील ही खाती कोणाकडे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.

