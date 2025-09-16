व्हिडिओ | Videos

Pooja Khedkar यांच्या Navi Mumbai च्या घरी आढळला, अपघातात किडनॅप झालेला हेल्पर | Sakal News

Pooja Khedkar News: मुलुंड-ऐरोली मार्गावरील सिमेंट मिक्सर ट्रक-कार अपघातानंतर ट्रक हेल्परचं अपहरण, नवी मुंबई पोलिसांनी पुण्यातील पूजा खेडकरच्या घरातून सुटका केली; खेडकर कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ..

मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर सोमवारी रात्री सिमेंट मिक्सर ट्रक आणि कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर धक्कादायक प्रकार घडला. ट्रकमधील हेल्पर प्रल्हाद कुमार याचे अपहरण करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी दोन व्यक्तींनी प्रल्हाद कुमारला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवले. ट्रक चालक चंदकुमार चव्हाणने तात्काळ मालक विलास ढेंगरे यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर ढेंगरेंनी नवी मुंबईतील रबाळे पोलिस ठाण्यात अपहरणाची फिर्याद दाखल केली. या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अपहृत हेल्पर पुण्यात पूजा खेडकरच्या घरी सापडला. पोलिसांनी पूजा खेडकरच्या घरातून प्रल्हाद कुमारची सुटका केली. याच ठिकाणी MH 12 RP 5000 क्रमांकाची कारही आढळून आली. सध्या नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू केला असून, खेडकर कुटुंबाच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
maharashtra
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com