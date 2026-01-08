व्हिडिओ | Videos

Haji Salin Qureshi News: शिंदेंच्या उमेदवाराबाबत मुंबईत नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Haji Salin Qureshi News: मुंबईतल्या वांद्यातील वॉर्ड ९२चा शिवसेना शिंदे गटाचे अधिकृत उमेदवार हाजी सालीन कुरेशी यांच्यावर चाकू हल्ला करण्यात आला आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

मुंबईतील वांद्रे परिसरातील वॉर्ड क्रमांक ९२ चे शिंदे गटाचे अधिकृत उमेदवार हाजी सालिन कुरेशी यांच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी चाकू हल्ला केला. प्रचारादरम्यान ज्ञानेश्वर नगर परिसरात हा प्रकार घडला. प्राथमिक माहितीनुसार कुरेशी यांच्या पोटावर वार करण्यात आला असून त्यांच्यावर महात्मा गांधी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेबाबत पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही प्रकरणाची माहिती घेतल्याचे सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com