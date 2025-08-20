व्हिडिओ | Videos

Mumbai Monorail News: श्वास घ्यायला त्रास, २०० प्रवाशी मोनोरेलमध्ये अडकले | Sakal News

Mumbai News: चेंबूर–भक्ती पार्कदरम्यान मोनोरेल अचानक अडकली; एसी बंद पडल्याने प्रवाशांचा श्वास घुटमळला, तासाभरानंतर काच फोडून बाहेर काढले..

मुंबईत मुसळधार पावसाचा फटका वाहतूक व्यवस्थेला बसला असताना चेंबूर–भक्ती पार्कदरम्यान मोनोरेल अचानक थांबल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. आतमध्ये एसी बंद पडल्याने अनेकांना गुदमरल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली व प्रवासी चिंतेत सापडले. सुमारे तासाभराच्या प्रतीक्षेनंतर शेवटी आपत्कालीन कारवाई करून मोनोरेलची काच फोडण्यात आली व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले. बाहेर आल्यावर दिलेल्या प्रतिक्रिया ऐकून प्रवाशांच्या भीतीचा आणि त्रासाचा अंदाज येतो.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Mumbai ACB

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com