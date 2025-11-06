व्हिडिओ | Videos

Phaltan Case Updates: मुंबईत Rupali Chakankar यांच्या विरोधात आंदोलन, महिलांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात | Sakal News

Satara Doctor Case मध्ये रूपाली चाकणकर यांच्या वादग्रस्त विधानाचा निषेध; वंचित बहुजन आघाडीच्या महिला कार्यकर्त्यांचं मंत्रालयासमोर जोरदार आंदोलन, घोषणाबाजीदरम्यान पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात..

मुंबईत मंत्रालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी आज जोरदार आंदोलन केलं. महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलनादरम्यान महिला कार्यकर्त्यांनी चाकणकरांविरोधात घोषणाबाजी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अनेक महिला कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. या आंदोलनामुळे मंत्रालय परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
Rupali chakankar
Sakal Newspaper
Phaltan
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com