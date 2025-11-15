व्हिडिओ | Videos

Rajabhau Waje यांचं घरं फोडतं Girish Mahajan मोठी खेळी, काकांना ऑफर, NCP-Shivsena धक्का | Sakal News

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी, शिंदेंना बाजूला ठेवत भाजपची मोठी खेळी, ठाकरेंच्या खासदाराचं घरं फोडत, काकांना ऑफर देत गळाला लावलं!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगूल वाजलंय. अशात नाशकातील राजकीय वातावरणं चांगलंच तापलंय. तिकडे येवल्यात युतीवरून महायुतीत बिनसलेलं असताना इकडे सिन्नरमध्ये मात्र वेगळीच खेळी पहायला मिळतेय. भाजपनं खेळी करत. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या घरातच फूट पडली आहे. वाजे यांच्या सख्ख्या काकांनेच पक्षाची साथ सोडत भाजपची साथ दिली आहे. यामुळे नाशिकमधील राजकीय समीकरणे फिरणार आहेत. एकंदरीत राजकारण काय? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

