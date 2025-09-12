Navi Mumbai Mahapalika: Sharad Pawar, Ajit Pawar राहिले बाजूला, Eknath Shinde Vs Ganesh Naik मध्ये सामना | Sakal News

महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीनं आता सर्व राजकीय पक्ष तयारीला लागलेत. तब्बल १० वर्षांनंतर नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. या १० वर्षांमध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. तरी, नवी मुंबई म्हटलं की गणेश नाईक हे समीकरण असतं. पण चर्चा बदललेली प्रभागरचना पद्धती आणि पक्षीय राजकारणाची आहे. झालं असं की राष्ट्रवादीचं वर्चस्व अन् नेतृत्व असणाऱ्या गणेश नाईकांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडून भाजपात पक्षप्रवेश केलाय. अन्यथा भाजपप्रवेशामुळे नवी मुंबई महापालिकेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीचं आता जेमतेम अस्तित्व राहिलंय. तिथे फक्त ७ जागांवर आता भाजपच्या गोटात ५७ नगरसेवकांची ताकद आहे. तर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेही ताकद वाढवली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत आता राष्ट्रवादीचं सोडा पण खरा सामना हा भाजप विरुद्ध शिंदेंच्या शिवसेनेतच होणार आहे. म्हणजे गणेश नाईक विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यात सामना होणारे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.