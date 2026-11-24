मंत्री संजय शिरसाट यांनी एका पॉडकास्टमध्ये आमदार कैलास पाटील यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. आमदार परत जात असताना आम्ही लोकांना थांबवलं, नाहीतर परत जाणाऱ्या एका आमदाराचं राम नाम सत्य झालं असतं, असं वक्तव्य शिरसाट यांनी केलं होतं. या वक्तव्यावर आता शिंदेसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय शिरसाट यांनी कोणत्या भावनेतून आणि काय प्रतिक्रिया दिली, याचा खुलासा तेच करू शकतात, असं ओमराजे म्हणाले. कैलास पाटील यांच्याशी आपली कालही मैत्री होती आणि आजही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.