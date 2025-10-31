व्हिडिओ | Videos

Rohit Arya सिस्टीमचा बळी, Deepak Kesarkar वर गंभीर आरोप | Powai Children Case | Sakal News

Powai Encounter प्रकरणात नवं वळण: Rohit Arya हा ‘सिस्टमचा बळी’, माजी मंत्री Dipak Kesarkar यांनी ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानाचं श्रेय आणि ४५ लाख रुपयांची रक्कम न दिल्याचा Shiv Sena (Uddhav) नेत्याचा दावा; नेमकं काय म्हणाले Suraj Lokhande?

पवई एन्काउंटरमध्ये ठार झालेल्या रोहित आर्या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. शिवसेना (उबाठा)चे सुरज लोखंडे यांनी आरोप केला की रोहित आर्या हा ‘सिस्टमचा बळी’ ठरला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी आर्याच्या ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानातील श्रेय घेतलं आणि त्याला मिळणारे ४५ लाख रुपये न देता अन्याय केला. या आर्थिक आणि प्रशासनिक अन्यायातूनच आर्या यांच्यावर दबाव निर्माण झाला, असा आरोप लोखंडे यांनी केला आहे. नेमकं काय घडलं आणि लोखंडे यांनी काय म्हटलं, पाहूया..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Mumbai Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com