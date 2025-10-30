व्हिडिओ | Videos

Powai Hostage Case: २० मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या Rohit Aarya ची मागणी नेमकी काय? | Video Viral | Sakal News

Powai Children News: मुंबईत खळबळ! पवईत शूटिंगच्या नावाखाली २० मुलांना डांबून ठेवलं; ऑडिशनसाठी बोलावून ५-६ दिवसांपासून स्टुडिओत ठेवले, जेवायला न परतल्याने कटकारस्थान उघड..

मुंबईच्या पवईमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीने 17 मुलांसह दोन ज्येष्ठ नागरिकांना बंधक बनवल्याची घटना समोर आली आहे. पवईतील RA स्टुडिओ परिसरात ही घटना घडली. रोहित आर्याने मुलांना आत बंद करून ठेवले होते आणि त्याने व्हिडिओद्वारे आग लावून देण्याची धमकीही दिली होती. दरम्यान, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई करत आरोपी रोहित आर्याला अटक केली असून सर्व मुलांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. माहितीनुसार, मागील पाच ते सहा दिवसांपासून मुले शूटिंगसाठी स्टुडिओमध्ये जात होती. मात्र, आज दुपारी ती जेवणासाठी घरी परतली नाहीत, त्यामुळे पालकांनी शोधाशोध केली आणि संपूर्ण प्रकरण उघड झाले. या घटनेमुळे पवई परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

