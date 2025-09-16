बास झाला Manorama Khedkarचा उद्दामपणा, आता पोलीस ही नडणार | Sakal News

वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे नाव सतत चर्चेत असतानाच आता त्यांच्या आईवरही कारवाई झाली आहे. पुण्यातील चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात मनोरमा खेडकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवी मुंबईत एका ट्रक चालकाचे अपहरण झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर रबाळे पोलीस ठाण्याचे पथक पुण्यातील बाणेर भागातील खेडकर यांच्या बंगल्यावर पोहोचले. यावेळी पोलिसांशी मनोरमा खेडकर यांनी हुज्जत घातली, त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले. या घटनेनंतर खेडकर कुटुंबाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, पूजा खेडकर व त्यांच्या कुटुंबाभोवतीचे वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालले आहेत. नेमकं काय घडलं या प्रकरणात पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.