व्हिडिओ | Videos

Pune Cyber Fraud: Share Market मध्ये पैसे डबलचं आमिष, जेष्ठ नागरिकाला २२ कोटींचा ऑनलाइन गंडा | Sakal News

Pune News: पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला २२ कोटींचा ऑनलाइन गंडा घालण्यात आलाय. ही आजवरची सर्वांत मोठी सायबर फसवणूक असल्याची माहिती समोर आली आहे.

शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट, मोठा परतावा, पैसे डबल या सगळ्या गोष्टीच्या आमिषात अडकत अनेक सायबर फ्रॉडच्या घटना समोर येत असतात. पण आता पुण्यातून आजवरचा सगळ्यात मोठा सायबर फ्रॉड समोर आलाय. २६ मोबाईल, १५० अकाऊंट आणि तब्बल २२ कोटी तीन लाख २२ हजारांचा हा गंडा घालण्यात आलाय. नेमकं काय घडलं? पाहूयात..

Share Market
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

