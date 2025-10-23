व्हिडिओ | Videos

Ravindra Dhangekar यांच्या रडारवर Murlidhar Mohol, Shivsena मधून हकालपट्टीच्या चर्चा? | Mahayuti | Sakal News

Shivsena महानगर प्रमुख व माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, महायुतीमधील मित्र पक्ष भाजपच्या नेत्यांवर निशाणा; घायवळ प्रकरणानंतर आता पुण्यातील जैन बोर्डींग जमीन घोटाळ्यावर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना लक्ष्य करत आरोपांचा खेळ सुरु...

शिवसेनेचे महानगर प्रमुख, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर हे महायुतीमधील मित्र पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना टार्गेट करत आहेत. सुरुवातीला घायवळ प्रकरणावरून जळवच्या माणसाच्या घायवळ कनेक्शनवरून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप केले. आणि आता पुण्यातील जैन बोर्डींगच्या जमीन घोटाळ्यावरून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ धंगेकरांच्या रडारवर आहेत. भाजप नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धंगेकर यांची तक्रार केली होती. मात्र, या तक्रारीनंतर देखील धंगेकरांचा आक्रमक पवित्रा कायम घेतलाय. त्यामुळे धंगेकरांची शिवसेनेतून हकालपट्टी होणार अशा चर्चाही रंगल्यात. पण यातचं आता धंगेकरांनी माघार ने घेता आपल्या सोशल मिडीयावरचा कव्हरच बदललाय. ज्यातून शिवसेनेचा लोगो बदलण्यात आलाय त्यामुळे धंगेकरांच्या मनात नेमकं काय चाललंय असा प्रश्न पडलाय. एकंदरीत प्रकरण काय पाहूयात..

