व्हिडिओ | Videos

शिवसेनेत जाताच आमदार Ravindra Dhangekar सायलेंट मोडवर? असं का? | Shivsena | Pune News | Sakal News

Pune News: पोर्शे अपघात, ससून रुग्णालयातील ड्रग्ज रॅकेट आणि पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आक्रमकपणे आवाज उठवणारे काँग्रेसचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आता शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतर ‘सायलेंट मोड’वर गेल्याची चर्चा पुणेच्या राजकारणात जोर धरू लागली आहे..

पोर्शे कार अपघात, ससून रुग्णालयातील ड्रग्ज रॅकेट, ललित पाटील प्रकरण, पुण्यातील गुन्हेगारी अशा विविध विषयांवर आक्रमकपणे भूमिका मांडणं हे काँग्रेसमध्ये असताना माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची ओळख बनली होती. मात्र, काँग्रेसमधून जसे धंगेकर शिवसेनेत गेले तसे ते 'सायलेंट मोड'वर गेल्याची चर्चा पुणे शहराच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. पण धंगेकरांचा बदलेला हा सायलेंट पॅटर्न काय आहे? जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com