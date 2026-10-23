Santosh Pandit: नेमकी अटक का झाली? प्रशासनाला भिडणाऱ्या संतोष पंडितांनी सांगितली Inside Story

रस्त्यातील खड्डे असतील किंवा ट्रॅफिकचे मुद्दे युट्यूबर संतोष पंडित नेहमी व्हिडीओच्या माध्यमातून थेट प्रशासनाला भिडतात आणि मुद्दे उपस्थित करत असतात. मात्र त्यांना याच कामामुळे त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं. त्यांच्या अटकेवेळी मोठा हायव्होलटेज ड्रामा पहायला मिळाला. यावरून अनेक वादविवादही निर्माण झाले. या ९ दिवसात त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊ.. . .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.