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Sanjay Dina Patil ची मग्रुरी! Eknath Shinde कडून सारवसारव? काय म्हणाले?

नुकतेच शिंदे गटात दाखल झालेले खासदार संजय दिना पाटील यांनी आज सकाळी पत्रकारांना धमकी दिली. यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

नुकतेच शिंदे गटात दाखल झालेले खासदार संजय दिना पाटील यांनी आज सकाळी पत्रकारांना धमकी दिली. यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या वक्तव्याची सारवासारव केली. नेमकं काय म्हणाले? बघा हा व्हिडीओ..

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