Chhatrapati Sambhajinagar News: 'त्यांच्यामुळे माझे मालक गेले, त्या मॅडमला अटक करा' | Shubhangi Shinde | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar: खादगाव-खेर्डा रस्त्यावरील दुतर्फा नाल्यामुळे शेतजमीन पाण्याखाली; संजय शेषराव कोहकडे यांनी पिकांच्या नुकसान टाळण्यासाठी बालनगर महसूल मंडळ आणि ग्राम अधिकारींकडे तक्रार केली..

Shubhangi Shinde: संजय शेषराव कोहकडे यांची खादगाव-खेर्डा रस्त्यावर शेतजमीन आहे. रस्ते कामासाठी संबंधित ठेकेदाराने खोदलेल्या दुतर्फा नाल्यामुळे पावसाचे पाणी शेतात येऊन संजय कोहकाडेंच्या शेतातील पिकांचं नुकसान झालं. तरी, पिकाची नासाडी होऊ नये म्हणून आणि आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने शेतात रस्ता तयार करून कोहकडे यांनी बालनगरच्या महसूल मंडळ अधिकारी शुभांगी शिंदे आणि ग्राम महसूल अधिकारी लक्ष्मीकांत गोजरे यांच्याकडे तक्रार केली आणि शेतात येणारे पाणी बंद करण्यासंबंधी कारवाईची मागणी केली.

