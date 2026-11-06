शरद पवार-प्रफुल पटेलांचा भेटीचा VIDEO व्हायरल; १० तारखेनंतर राजकीय भूकंप?

शरद पवार रुग्णालयात दाखल... त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू आहेत. मात्र, या भेटीगाठींमधून आता राजकीय चर्चांनाही वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान दोघांमध्ये झालेल्या संवादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. विशेष म्हणजे, '१० तारखेनंतर आपण एकत्र बसू', असं शरद पवार या व्हिडीओमध्ये प्रफुल पटेलांना सांगताना दिसत आहेत. त्यामुळे १० तारखेनंतर नेमकी कोणती चर्चा होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.