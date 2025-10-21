व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: Shivsena कुणाची? नोव्हेंबरमध्ये फैसला येणार । Sakal News

Shivsena नेतृत्व संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी; तज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्या मते एकनाथ शिंदे बाजूला न्यायालयिक पाठिंबा कमी, उद्धव ठाकरेंची बाजू कायदेशीर आणि संविधानिक दृष्ट्या मजबूत..

शिवसेना पक्षातील नेतृत्व संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर तज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी सर्व शक्यता स्पष्ट केल्या आहेत. सरोदे यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कायदेशीर आणि संविधानिक दृष्ट्या विचार केला तर, शिवसेनेच्या नेतृत्वावर न्यायालयाचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागू शकतो. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, एकनाथ शिंदे भाजपच्या गटात दाखल झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या बाजूला न्यायालयिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, शिवसेनेच्या बाबतीत उद्धव ठाकरेंची बाजू संविधानिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या मजबूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या सुनावणीवर पक्षाच्या भवितव्याचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com