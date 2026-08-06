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Shiv Sena Symbol Case :'शिवसेने'वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, एकनाथ शिंदे दरे गावी | Eknath Shinde

Shiv Sena Ownership Case: साताऱ्यातील दरे गावात शिंदे यांचा तीन दिवसांचा मुक्काम, दरम्यान शिवसेनेच्या मालकीचा निकाल लागण्याची शक्यता वाढली

Shiv Sena Symbol Case: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या सातारा जिल्ह्यातील दरे या मूळ गावी तीन दिवसांच्या मुक्कामासाठी आले आहेत. याचदरम्यान शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना कुणाची याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

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