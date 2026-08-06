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Shiv Sena Case: धनुष्यबाण वादात नवा टप्पा; सुनावणीनंतर असीम सरोदे काय म्हणाले?

शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीनंतर असीम सरोदे यांनी मोठी भूमिका मांडली आहे. राजकीय पक्ष कायमस्वरूपी, विधिमंडळ पक्षाचा कार्यकाळ मर्यादित असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. राजकीय पक्षाला डावलून केवळ विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व देता येणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच राजकीय पक्ष हा कायमस्वरूपी असतो, तर विधिमंडळ पक्षाचा कार्यकाळ मर्यादित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुढील सुनावणीत सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह, निवडणूक आयोग आणि न्यायालयीन प्रक्रियेभोवती सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.

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