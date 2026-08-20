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Shivsena Update: 'शिवसेना ठाकरेंची, मग बाकी काय घरगडी?', शिंदेंच्या प्रवक्त्याचा सवाल

Shivsena Symbol Row: 'शिवसेना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही!', कपिल सिब्बलांवर शिंदेंचे प्रवक्ते बरसले

शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरून राजू वाघमारे यांनी उद्धव ठाकरे गटावर निशाणा साधला. शिंदे गटाकडे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी असल्याचा दावा वाघमारेंनी केला. याचवेळी शिवसेना आणि धनुष्यबाण आमचाच, ठाकरेंना धनुष्यबाण मिळणार नाही! सिब्बल म्हणाले, शिवसेना फक्त ठाकरेंचीच राहणार, मग बाकी काय घरगडी?, असा खोचक सवालही सिब्बल यांच्या भूमिकेवर विचारला.

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