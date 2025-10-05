व्हिडिओ | Videos

Mahesh Chivte News: Eknath Shindeच्या नेत्याची भाजपच्या या नेत्याकडून सुपारी, बेदम मारहाण, काय घडलं? | Sakal News

Solapur जिल्ह्याचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे यांच्यावर धक्कादायक हल्ला; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांचे ज्येष्ठ भाऊ असल्यामुळे राजकीय वाद उधाणले; भाजपच्या रश्मी बागल आणि दिग्विजय बागल यांनी सुपारी दिल्याचा आरोप, सोलापूरमध्ये खळबळ..

सोलापूर जिल्ह्याचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. चिवटे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांचे ज्येष्ठ भाऊ आहेत. महेश चिवटे यांनी आरोप केला आहे की, भाजपच्या नेत्या रश्मी बागल आणि दिग्विजय बागल यांनी सुपारी देऊन हा हल्ला घडवून आणला. या घटनेमुळे सोलापूरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिस तपास सुरू आहे. नेमकं काय घडलं? बघा..

