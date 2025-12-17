Dhule Accident News: भावाला फोन करून 'मी घरी येतोय' म्हणाला, अन् अर्ध्या रस्त्यातच.. काय घडलं? | Sakal News

टेकवाडा–खामखेडा रस्त्यावर पहाटेच्या सुमारास एक कार जळून पूर्णपणे खाक झाल्याची घटना समोर आली आहे. या जळालेल्या कारमध्ये मानवी कवटी आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेत चंद्रकांत धनगर यांचा जळून मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. सुरत येथे वास्तव्यास असलेले चंद्रकांत धनगर हे आपल्या गावाकडे येण्यासाठी निघाले होते. निघण्यापूर्वी त्यांनी ‘मी घरी येतोय’ असे सांगत भावाशी फोनवरून संवाद साधला होता. मात्र त्यानंतर त्यांचा संपर्क तुटला. पहाटे टेकवाडा–खामखेडा रस्त्यावर एक कार जळालेल्या अवस्थेत आढळून आली. कार पूर्णपणे जळाल्याने आत असलेल्या व्यक्तीची ओळख पटवणे अवघड झाले होते. तपासादरम्यान कारमध्ये मानवी कवटी आढळून आल्याने मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. प्राथमिक तपासात हा मृतदेह चंद्रकांत धनगर यांचा असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, चंद्रकांत धनगर यांचा अपघाती मृत्यू झाला की त्यांचा घातपात करण्यात आला, याबाबत संभ्रम आहे. नातेवाईकांनी मात्र हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरु आहे. फॉरेन्सिक अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.