Uddhav thackeray-Raj thackeray एकजुटीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय घडणार? | Shivsena | MNS | Sakal News

राज ठाकरेंच्या एका फॅनपेजवरच हे पोस्टर.. दोन दशकाच्या अनेक प्रयत्नांनंतर अखेल महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कायम चर्चिली गेलेली युती म्हणजेच ठाकरे बंधू एकत्र आले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी दणक्यात अधिकृत युतीची घोषणा केली. मुंबईच नाही तर राज्यातील मनसैनिक आणि शिवसैनिकांच्या मनातली इच्छा शेवटी पुर्ण झाली. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर मुंबई, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी मिळणार अशी चर्चा सुरु झालीये. ठाकरे बंधू एकत्र येण्यानं भाजपला फटका बसणार? शिंदेना धोका निर्माण होणार? मराठी माणसाची एकजूट करण्यात ठाकरे बंधू यशस्वी ठरणार का? ठाकरे मुंबईचा गड राखणार का? असे प्रश्न उपस्थित झालेत. त्यामुळे पण भावकीच्या या युतीनं गावकीचं राजकारण मात्र कशा पद्धतीनं बदलणार? 5 मुदद्यात पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून...