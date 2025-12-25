व्हिडिओ | Videos

Uddhav Thackeray, Raj Thackeray एकत्र, Chandrakant Khaire गहिवरले | Chhatrapati Sambhajinagar News | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar News: 'महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणं गरजेचं होतं; संभाजीनगरमध्ये दोघांची संयुक्त सभा झाली तर पुन्हा एक चमत्कार पाहायला मिळेल' ठाकरे पर्वाची चाहूल देत चंद्रकांत खैरे यांचं मोठं विधान..

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणे अत्यावश्यक होते, असे स्पष्ट मत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केले आहे. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने आपल्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्याचे सांगत, आपण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांसोबतही काम केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन्ही भाऊ पुन्हा एकत्र आल्याने महाराष्ट्र वाचेल आणि राज्याच्या राजकारणात ‘ठाकरे पर्व’ सुरू होईल, असा विश्वास खैरे यांनी व्यक्त केला. विशेषतः संभाजीनगरमध्ये जर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा झाली, तर ते दृश्य आणि वातावरण पूर्णपणे वेगळे व ऐतिहासिक असेल, असेही ते म्हणाले. मराठवाडा सांस्कृतिक मैदानावर दोन्ही ठाकरे बंधूंची एकत्र सभा आयोजित करण्याची आपण स्वतः विनंती करणार असल्याचे सांगत, अशी सभा झाली तर संभाजीनगरमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय चमत्कार पाहायला मिळेल, असा विश्वास चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केला.

