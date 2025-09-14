व्हिडिओ | Videos

India-Pakistan Match: ठाकरे गट आक्रमक, 'मॅच कुठल्याही हॉटेलवाल्याने दाखवू नये' | Sharad Koli | Sakal News

Uddhav Thackeraya News: पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचा भारत-पाकिस्तान सामन्यावर बहिष्कार; शरद कोळींचा आक्रमक पवित्रा, सामना खेळल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा धमकीवजा इशारा..

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत–पाकिस्तान सामन्याविरोधात ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला असून आता या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचे नेते शरद कोळी यांनी सरकार आणि आयोजकांना थेट धमकीवजा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'हाॅटेल चालक मालकाने जर भारत-पाकिस्तान मॅच दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या हाॅटेल मधली स्क्रिन बॅटने फोडली जाईल आणि त्याला जबाबदार हाॅटेल चालक आणि मालक राहतील', असा त्यांनी थेट ईशारा दिला आहे.

