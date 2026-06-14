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Uddhav Thackeray Shivsena MP:'खासदार फुटण्याबाबत उघडपणे बोलतायत''

उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत.

उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. ऑफरेशन टायगर अंतर्गत ठाकरे गटातील खासदार शिंदे गटात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यातच आता आमदार अंबादास दानवे यांनी देखील मोठं विधान केले आहे.

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