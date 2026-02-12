व्हिडिओ | Videos

India vs Namibia: जसप्रित बुमराह अन् अभिषेक शर्माला बसवणार संघाबाहेर?

T20 World Cup 2026 : यंदाच्या ट्वेंटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारताची दुसरी लढत गुरुवारी नामिबियाविरुद्ध होणार आहे. यासाठी भारतीय संघात कोण असेल?

विश्वकरंडक स्पर्धेतील गतविजेत्या भारतीय संघाची गाठ आज (गुरुवार) तुलनेने दुबळ्या नामिबियाशी पडणार आहे. मात्र यंदाच्या स्पर्धेत आतापर्यंत दुबळ्या संघांनी दिलेली कडवी लढत पाहता भारतीय संघ या सामन्याला अजिबात कमी लेखणार नाही, अशीच चिन्हे आहेत.

या सामन्यापूर्वी भारतीय संघासमोर खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीची मात्र अडचण निर्माण झाली आहे. स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माची तब्येत अजूनही पूर्णपणे बरी झालेली नाही. त्यामुळे नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात तो खेळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

