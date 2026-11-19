Cyclone Akvan: बंगालच्या उपसागरात तयार झालेलं अक्वान चक्रीवादळ आता आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीच्या दिशेनं सरकतंय... येत्या २० नोव्हेंबरला हे चक्रीवादळ जमिनीवर धडकण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय... गेल्या २० दिवसांत सलग तिसऱ्या चक्रीवादळाची निर्मिती झाली असली, तरी महाराष्ट्राला मात्र या चक्रीवादळाचा पावसासाठी कोणताही फायदा होण्याची शक्यता नाहीये... यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? पाहूया हा रिपोर्ट....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.