ZP Adhyaksha Arakshan: Pune, Kolhapur सह 34 जिल्ह्यांची आरक्षण जाहीर | ZP reservation | Sakal News

ZP reservation News: ठाणे, पालघर, पुण्यासह राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांच्या सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर; शासनाने अधिकृत परिपत्रक काढत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्यांची उत्सुकता शिगेला..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जे वाट बघत आहेत त्यांच्यासाठी हि बातमी हि नक्कीच महत्त्वाची आहे. राज्यामध्ये ठाणे, पालघर पुण्यासह ३४ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचं आरक्षण सरकारकडे जाहिर करण्यात आलं आहे. याबाबत अधिकृत परिपत्रक सुद्धा आलेला आहे. याशिवाय उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापतीचे आरक्षण सुद्धा आता जाहीर करण्यात झालेला आहे. कुठल्या जिल्ह्याला कुठलं आरक्षण देण्यात आलेलं जे जाणुन घेण्यासाठी पाहा हा संपुर्ण व्हिडिओ..

