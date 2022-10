Menstrual Stigma : 21 व्या शतकातही लाखो मुलींना Periodsमुळे सोडावी लागते शाळा

Lack of Menstrual Hygiene : सुरक्षा, विज्ञान, तंत्रज्ञांन सगळ्याच क्षेत्रात देश प्रगती करत आहे. दर वर्षी १०-१२ वी, स्पर्धा परिक्षा यात मुलींच पहिल्या आल्याच्या बातम्या आपण कायम वचतो. पण ही संख्या किती असा प्रश्न पडावा अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

भारतातल्या लाखो मुलींना Periods मुळे शाळा सोडण्याची वेळ येत आहे. पाळी या एका गोष्टीभोवती भारतीय समाजात अनेक समज गैरसमज आहेत. त्यामुळे मुली वयात आल्या की, त्यांची शाळा सोडली जाते. आजच्या २१ व्या शतकातही हे प्रणाम लाखांच्या घरात आहे.

भारतातल्या काही भागात आजही सामाजिक दबाव, पाळी विषयीचे वैज्ञानिक शास्त्र माहिती नसणे, या काळातील स्वच्छतेविषयीचे अज्ञान आणि दर महिन्याला त्यांच्या मासिक पाळीच्या कालावधीसाठी शाळांमध्ये बहिष्कृत केले जाते.

