भारतातील सर्वाधिक वापरण्यात येत असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेले व्हॉट्‌सॲपवरून आता केवळ संवादच नाही, तर आर्थिक व्यवहारही करता येणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले व्हॉट्‌सॲपची पेमेंट सुविधा ‘व्हॉट्‌सॲप पे’ नुकतीच भारतात सुरू झाली आहे. भारतात ही सेवा सुरू करण्यासाठी व्हॉट्‌सॲपला तब्बल तीन वर्षे वाट पाहावी लागली. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थातच ‘एनपीसीआय’ने व्हॉट्‌सॲपला आर्थिक व्यवहारांबाबत परवानगी दिली. भारतात व्हॉट्‌सॲपची पेमेंट सुविधा वेगवेगळ्या सहा भाषेत उपलब्ध असणार आहे, अशी माहिती फेसबुक इंडियातर्फे देण्यात आली. भारतात जवळपास व्हॉट्‌सॲपचे जवळपास ४० कोटी वापरकर्ते आहेत, त्यापैकी सध्या केवळ दोन कोटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना ही सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे, व्हॉट्‌सॲपवरून इतर कोणत्याही यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर पेमेंट करता येणार आहे. ‘व्हॉट्‌सऍप पे’ कसे सुरू करायचे?

- सर्वप्रथम ॲप स्टोअर किंवा गुगल प्ले स्टोअरवरून तुमचे व्हॉट्‌सॲप अपडेट करा.

- त्यानंतर व्हॉट्‌सॲपच्या होमपेजला वर उजव्या बाजूला तीन टिंब दिसतील. त्यावर क्‍लिक केल्यावर सेटिंग पर्यायावर क्‍लिक करा.

- सेटिंग पर्यायावर क्‍लिक केल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट हा पर्याय दिसेल. (सध्या हा पर्याय केवळ दोन कोटी वापरकर्त्यांनाच उपलब्ध आहे.)

- पेमेंटवर क्‍लिक केल्यानंतर तुम्हाला ‘ॲड न्यू पेमेंट मेथड’ हा पर्याय दिसले, त्यावरून तुम्हाला तुमची बॅंक आणि बॅंकखात्याची माहिती समाविष्ट करावी लागेल.

- बॅंकांच्या यादीतून तुमची बॅंक निवडल्यानंतर तुमच्या बॅंक खात्याची पडताळणी केली जाईल. त्यासाठी ‘व्हेरिफाय व्हाय एसएमएस’ पर्यायावर क्‍लिक करावे.

- त्यासाठी तुमचा व्हॉट्‌सॲप क्रमांक आणि बॅंक खात्याला जोडलेला क्रमांक एकच असणे अत्यावश्‍यक आहे.

- बॅंक व्हेरीफिकेशननंतर फिनिश पेमेंट सेटअपवर क्‍लिक केल्यानंतर अन्य ॲप्समध्ये दिलेल्या माहितीनुसार यूपीआय पीन सेटअप करण्याचा पर्याय दिसेल.

- ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व्हॉट्‌सॲप मेसेजप्रमाणे पैसे पाठवता येईल.

