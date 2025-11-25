अहिल्यानगर

'अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांकडे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे'; आरोग्य विभागात खळबळ, धक्कादायक माहिती समाेर..

Major Irregularities Exposed: अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडे दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र असल्याचे समोर आल्यानंतर आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. नियमित हजर राहणारे, सर्व कर्तव्ये सक्षमपणे पार पाडणारे कर्मचारी दिव्यांग असल्याचे कागदोपत्री दिसताच अनेकांचे धाबे दणाणले.
अहिल्यानगर : जिल्हा परिषदेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे यूडीआयडी व दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासले. सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांकडे ही प्रमाणपत्र होती. त्यातील साडेपाचशे कर्मचाऱ्यांना जिल्हा रुग्णालयात पुन्हा तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहे. विशेष शिबिरांतून तालुका स्तरावर ही तपासणी करण्यात आली. जो कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखवतो. परंतु तो दिव्यांग वाटत नाही, तो रडारवर येणार आहे. तशा प्रकारची यादी तयार केली आहे.

