'अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांकडे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे'; आरोग्य विभागात खळबळ, धक्कादायक माहिती समाेर..

अहिल्यानगर : जिल्हा परिषदेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे यूडीआयडी व दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासले. सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांकडे ही प्रमाणपत्र होती. त्यातील साडेपाचशे कर्मचाऱ्यांना जिल्हा रुग्णालयात पुन्हा तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहे. विशेष शिबिरांतून तालुका स्तरावर ही तपासणी करण्यात आली. जो कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखवतो. परंतु तो दिव्यांग वाटत नाही, तो रडारवर येणार आहे. तशा प्रकारची यादी तयार केली आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...बोगस दिव्यांग तपासणीसाठी जिल्हा परिषदेने मोहीम हाती घेतली आहे. १९ ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान ही पडताळणी विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून झाली. त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या समितीत ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, पंचायत समितीचे सहायक प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश होता..दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व सरकारी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तीन महिन्यांत पडताळणी करण्याचा शासन आदेश पान काढला आहे. त्यामुळे ९ जानेवारीच्या आत ही पडताळणी करून जिल्हा परिषदेने कर्मचारीनिहाय शासनाला अहवाल पाठवायचा आहे..या पडताळणीचा पहिला टप्पा म्हणून तालुकापातळीवर प्राथमिक तपासणी करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी घेतला. तालुकापातळीवरील समिती ही कर्मचाऱ्याकडे 'यूडीआयडी' व दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे का? तो सकृतदर्शनी दिव्यांग दिसतो का? याची पडताळणी केली. जे कर्मचारी दिव्यांग दिसत नाहीत किंवा ज्यांचे दिव्यांगपण अल्प प्रमाणात आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना तपासणीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पाठवली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यगत्त्वाबाबत तक्रारी आहेत, त्यांनाही ही जिल्हास्तरावर तपासणीसाठी पाठविले जाईल..६० जणांकडे यूडीआयडीच नाहीजिल्हा परिषदेच्या सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांकडे दिव्यांगप्रमाणपत्र आहे. मात्र, काहीजणांकडे यूडीआयडी क्रमांकच नाही. हा क्रमांक ऑनलाइन मिळतो. काहींच्या प्रमाणपत्राबाबत संशय आहे. काहींच्या दिव्यंगत्त्वाबद्दलच साशंकता आहे. जे कर्मचारी खरोखरच अपंग दिसतात, त्यांना या तपासणीतून वगळण्यात आले. असे सुमारे साडेचारशे कर्मचारी होते. साडेपाचशे जणांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यांची सिव्हिलमध्ये तपासणी होणार आहे. ६० जणांकडे यूडीआयडी कार्ड नाही. १६० जणांना अंध व बहिरेपणा आहे..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...बनवाबनवी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणलेजिल्हा रुग्णालयातून १४२ जणांचे दाखले हे एकाच क्रमांकाचे असल्याचे उघड झाले होते. पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत हे उघड झाले होते. आता तालुकापातळीवर झालेल्या तपासणीत नेमका किती आकडा समोर येतो, हे लवकरच समजणार आहे. बोगस प्रमाणपत्रधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी दिला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे यूडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्रांची शहानिशा केली, तर अनेकांचे पितळ उघडे पडणार आहे.