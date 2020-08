धक्कादायक! शेवगावमध्ये पावसामुळे एटीएममध्ये राहतायेत...

शेवगाव ( अहमदनगर ) : शहरातील भारतीय स्टेट बँकेच्या ए . टी . एममधील अस्वच्छता व कचऱ्यामुळे त्यास अक्षरश : कचरा कुंडीचे स्वरुप आले आहे . ग्राहकांना नाक मुठीत धरुन व्यवहार करावे लागत आहेत . कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सार्वजनिक ठिकाणी अधिच संसर्गाची भिती वाढलेली असतांना त्यात बँकेच्या गलथान कारभाराची भर पडून ग्राहकांना जीव धोक्यात घालण्याची वेळ आली आहे . शहरामध्ये स्टेट बँकेचे तीन एटीएम असून त्यातील एक एटीएम नेवासे रोडवरील बँकेच्या शाखेच्या आवारात आहे . तर एक आंबेडकर चौकात व दुसरे मिरी रोड येथील रेसिडेन्शिअल विदयालयाजवळ आहे . स्टेट बँकेच्या ग्राहकांची संख्या सर्वाधिक असून अनेक ग्राहक कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर लोकांचा संपर्क टाळण्यासाठी व कमी वेळेतील व्यवहारासाठी एटीएमचा वापर करतात . नेवासे रोडवरील शाखेनजिकच्या एटीएम केंद्रात बँकेतील कर्मचाऱ्यांकडून नियमीत स्वस्छता राखली जाते . मात्र आंबेडकर चौक व मिरी रस्त्यावरील ए . टी . एम केंद्रांची अनेक दिवस स्वच्छता केली जात नाही . त्यातच अनेक जण मावा , तंबाखु खावून आतामध्ये थुंकतात तसेच व्यावहाराची कागदी पावती ( चलण ) तेथेच टाकतात . त्यामुळे आतमध्ये मोठया प्रमाणावर कचरा साचतो . तो अनेक दिवस उचलला जात नसल्याने त्याची दुर्गंधी सुटते . नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा बँकेतील कर्मचारीच या केंद्राची स्वच्छता करत असल्याने त्यांना बँकेतील कामातून फारशी फुरसत न मिळाल्याने ए . टी . एम केंद्रांना कचरा कुंडीचे स्वरुप येते . सध्या सुरु असलेल्या पावसामुळे तर अस्वच्छतेचा कहर झाला असून मोकाट जनावरे पावसात कायम उघडया असलेल्या ए . टी . एम केंद्राचा आश्रय घेतात . त्यामुळे जनावरांच्या मलमुत्राने ए . टी . एम वापरणे ग्राहकांना जिकीरेचे ठरते . दुर्गंधीमुळे आतमध्ये पाऊल टाकता येत नसतांना ही अडल्यानडलेल्या व्यवहारापोटी नाक मुठीत धरुन ए . टी . एमचा वापर करावा लागतो . शहरातील सर्वच ए . टी . एम केंद्राची स्वच्छतेची कमी अधिक प्रमाणात हीच अवस्था असून संबंधीत बँका मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते . सध्या आँनलाईन व्यवहाराला ग्राहक प्राधान्य देत आहेत . प्रत्यक्ष बँकेत जावून व्यवहार करण्याऐवजी ग्राहक ए . टी . एमचा वापर मोठया प्रमाणावर करतात . मात्र शहरात उपलब्ध असलेल्या विविध बँकेच्या 9 ते 10 ए . टी . एम केंद्रापैकी फक्त मोजक्या तीन चार केंद्रावरच रोख रक्कम उपलब्ध असते . उर्वरीत बँकांचे ए . टी . एम केंद्र फक्त शोभेपुरते असून ग्राहकांना त्याचा काहीही फायदा होत नाही . स्टेट बँकेच्या खालोखाल ग्राहक संख्या असलेल्या महाराष्ट्र बँकेच्या एकमेव ए . टी . एम केंद्रामध्ये कधीही रक्कम उपलब्ध नसल्याने त्या बँकेच्या ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो . स्टेट बँकेचे ग्राहक सुधीर कंठाळी म्हणाले , कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर ए . टी . एम केंद्रातून मोठया प्रमाणावर संसर्गाचा फैलाव होवू शकतो . अशा परिस्थितीत ए . टी . एम वापराबाबत व स्वच्छतेबाबत शासनाने घालून दिलेले निर्देश शेवगाव येथील कोणत्याही बँकेच्या ए . टी . एम केंद्रात पाळले जात नाहीत . त्यामुळे याकडे संबंधीत बँकेच्या शाखेने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

