Prajakt Tanpure: ईडी निकाल अन् निवडणुकीचा संबंध नाही: प्राजक्त तनपुरे, तांत्रिक कारणाने निकाल उशिरा, भाजपमध्ये मी जाणार नाही!

राहुरी: ईडीच्या केसमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने एक वर्षापूर्वी ''क्लोजर रिपोर्ट'' न्यायालयात सादर केला होता. काही तांत्रिक बाबींमुळे निकाल यायला वेळ लागला. त्या ''क्लोजर रिपोर्ट''च्या आधारे ईडीला पुढील तपास करता येणार नाही, असा ईडी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्याचा राहुरी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, असे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते व माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले..राहुरी येथे आज (गुरुवारी) मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आले, तेव्हा तनपुरे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ईडीची केस माझ्या एकट्यावर नव्हती. राज्यातील ५०-६० जणांचा समावेश होता. त्यात, आर्थिक गुन्हे शाखेने एक वर्षापूर्वी क्लीनचीट देऊन न्यायालयात 'क्लोजर रिपोर्ट' सादर केला होता. त्यावेळी आमदार शिवाजीराव कर्डिले हयात असल्याने पोटनिवडणूक लागेल, हा विषय देखील नव्हता..न्यायालयाने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी ''क्लोजर रिपोर्ट'' स्वीकारला होता. त्याआधारे काल (बुधवारी) ईडी न्यायालयाने निकाल दिला की, मूळ गुन्हाच जर नसेल, तर ईडीला पुढे तपास करता येणार नाही. तांत्रिक कारणांमुळे निकाल यायला वेळ लागला. त्यामुळे ईडीच्या निकालाचा आणि या पोटनिवडणुकीचा अर्थाअर्थी काडीमात्र संबंध नाही..कार्यकर्त्यांना मोकळीकराज्याच्या राजकारणाला कलाटणी ही सार्वत्रिक निवडणूक नव्हती, तर पोटनिवडणूक होती. स्थानिक जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मी या निवडणुकीत थांबण्याचा निर्णय घेतला. मी पक्ष सोडला नाही. नवीन कुठल्या पक्षात प्रवेश केला नाही. मी थांबलो, हीच माझी मोठी भूमिका होती. गावोगावच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या विचाराप्रमाणे मतदानास मोकळीक दिली आहे..भाजपमध्ये जाणार नाहीभाजपमध्ये जाणार, असे मी कधीही म्हटले नाही. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा कार्यकर्ता काल होतो, आजही आहे. फक्त या निवडणुकीपुरती तटस्थ भूमिका घेतली. त्याची कारणेही वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. मी भाजपमध्ये जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही तनपुरे म्हणाले..काँग्रेसमुळे राष्ट्रवादीचा उमेदवारया पोटनिवडणुकीत उभा राहणार नाही, असे मी पक्षाच्या वरिष्ठांना सांगितले होते. मला शेवटच्या क्षणी पक्ष उमेदवारी देऊ करेल, असेही वाटले नव्हते. बारामतीची निवडणूक बिनविरोध करायची, तशीच पक्षाची राहुरीत भूमिका राहील, असे वाटले होते. परंतु, कदाचित काँग्रेस पक्षाने उमेदवारीसाठी आग्रह धरला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला उमेदवार द्यावा लागला असावा, असेही तनपुरे यांनी सांगितले.