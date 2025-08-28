अहिल्यानगर

Ganesh festival 2025: गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! 'अहिल्यानगर जिल्हात घराघरांत विघ्नहर्ता विराजमान'; मंडळांकडून डीजेंचा दणदणाट

Ganeshotsav Begins with Enthusiasm: ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण व मंत्रोच्चार अशा मंगलमय वातावरणात घराघरांत, सार्वजनिक गणेश मंडळात शनिवारी गणराय विराजमान झाले. श्रींच्या मूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली.
Updated on

अहिल्यानगर: नगरकरांनी आज मोठ्या उत्साहात विघ्नहर्ता गणरायाचे स्वागत केले. शहरासह जिल्हाभर ढोल-ताशा, लेझीम, तसेच डीजेसह मिरवणूक काढत घरोघरी, तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ग्रामदैवत श्री विशाल गणेश मंदिरात पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते सकाळी प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गणरायाच्या आगमनामुळे शहरासह जिल्हाभर मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे.

