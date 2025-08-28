Ganesh festival 2025: गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! 'अहिल्यानगर जिल्हात घराघरांत विघ्नहर्ता विराजमान'; मंडळांकडून डीजेंचा दणदणाट

अहिल्यानगर: नगरकरांनी आज मोठ्या उत्साहात विघ्नहर्ता गणरायाचे स्वागत केले. शहरासह जिल्हाभर ढोल-ताशा, लेझीम, तसेच डीजेसह मिरवणूक काढत घरोघरी, तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ग्रामदैवत श्री विशाल गणेश मंदिरात पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते सकाळी प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गणरायाच्या आगमनामुळे शहरासह जिल्हाभर मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे..Ahilyanagar News:'...अन् आईच्या कुशीत शिवाय सुखरूप'; वडिलांच्या आठवणीने व्याकूळ, पुण्याला जाण्यासाठी सायकलवरून कामरगावपर्यंत प्रवास.ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण व मंत्रोच्चार अशा मंगलमय वातावरणात घराघरांत, सार्वजनिक गणेश मंडळात शनिवारी गणराय विराजमान झाले. श्रींच्या मूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. श्री विशाल गणेश मंदिरात मानाच्या विशाल गणपतीची प्रतिष्ठापना पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी महंत संगमनाथ महाराज, श्री विशाल गणपती देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड. अभय आगरकर, उपाध्यक्ष पंडित खरपुडे, सचिव अशोक कानडे, विश्वस्त पांडुरंग नन्नवरे, रंगनाथ फुलसौंदर, बापूसाहेब एकाडे, चंद्रकांत फुलारी आदी उपस्थित होते. शहरातील मानाच्या मंडळांसह अन्य प्रमुख मंडळांनी मोठ्या जल्लोषात बाप्पांचे स्वागत केले..शहर व उपनगरात रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका सुरू होत्या. शहरात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या सुमारे दीडशे मंडळांना महानगरपालिकेने परवानगी दिली आहे. दरम्यान, उत्सव काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर व जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार पोलिस बंदोबस्ताठी तैनात राहणार आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाचा प्रत्येक मंडळ, तसेच सोशल मीडियावर वॉच राहणार आहे..धोकादायक इमारतींवर फलकमनपाने मध्यवर्ती शहरात १५ अतिधोकादायक इमारती निश्चित केल्या आहेत. या इमारती उतरवून घेण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले होते. त्यानुसार काही इमारती व काही इमारतींचा धोकादायक भाग उतरवून घेण्यात आला आहे. काही इमारतींबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने त्या काढता आलेल्या नाहीत. अशा इमारतींवर महानगरपालिकेकडून सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. गणेशोत्सव व मिरवणुकीवेळी या इमारतींजवळ किंवा इमारतींखाली थांबू नये, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाने केले आहे..विशाल गणेशाच्या आरतीचे प्रकाशनपोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते शहराचे ग्रामदैवत श्री विशाल गणेशाच्या आरतीचे प्रकाशन झाले. महंत संगमनाथ महाराज यांनी ही आरती लिहिली आहे, तर गायक संगीतकार राजेंद्र टाक यांनी ही आरती गायली आहे. ही आरती यू ट्यूब या सोशल मीडियावर भाविकांना ऐकायला व पहायला मिळणार आहे. दरम्यान, विशाल गणेश मंदिर परिसरात फुलांची सजावट, तसेच विद्युत रोषणाईने सजवलेली कलाकृती विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरले. सकाळपासूनच भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या..Manoj Jarange: आता आरक्षण घेतल्याशिवाय परतणार नाही: मनोज जरांगे; शेवगावमध्ये स्वागत, 'लेकराबाळांच्या कल्याणासाठी अशीच एकजूट दाखवा'.ग्रामदैवत एकतेचे प्रतीकअहिल्यानगर शहराचे ग्रामदैवत श्री विशाल गणेशाची ओळख केवळ धार्मिक नाही, तर सामाजिक एकतेचे प्रतीक म्हणून देखील आहे. मंदिरात होत असलेले कार्यक्रम ही भाविकांना एकत्र आणणारी आणि समाजाला सकारात्मक दिशा देणारी पर्वणी आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात शिस्त, सुरक्षा आणि स्वच्छता ही आपली जबाबदारी आहे. भक्तांनी शांततेत आणि आनंदात सण साजरा करावा, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी यावेळी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.