Panchayat Raj: वाघोलीच्या आंदोलनापुढे शासन झुकले! मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातील ग्रामपंचायतींचे फेरमूल्यांकन होणार

शेवगाव: राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात सहभागी ग्रामपंचायतीचे तालुकास्तरीय फेरमूल्यांकन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या पाहणीत झालेल्या गैरप्रकारांवर आणि पाहणी समितीने आर्थिक व्यवहारातून वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन न केल्याच्या वाघोली (ता. शेवगाव) येथील ग्रामस्थांच्या आरोपास पुष्टी मिळाली आहे. एका ग्रामपंचायतीच्या आंदोलनामुळे संपूर्ण राज्यस्तरावरील ग्रामपंचायतीचे पुनर्परीक्षण करण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना सक्षम बनवून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून यावर्षीपासून प्रथमच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे..याचा मुख्य हेतू शासकीय योजनांची तळागाळातील लोकांपर्यंत जलद अंमलबजावणी करणे आणि सुशासन, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन याद्वारे गावांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. ज्यासाठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या गावांना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यपातळीवर मोठ्या रकमेच्या बक्षिसांचे प्रयोजन केले आहे..या अभियानात ग्रामपंचायतींने राबवलेल्या उपक्रमांचे व योजनांचे १०० गुणांद्वारे परीक्षण व गुणांकन प्रत्यक्ष पाहणी व ग्रामपंचायतीने ऑनलाइन सबमिट केलेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात येणार आहे. इतर जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी व पंचायत समितीच्या विशेष पथकाद्वारे ग्रामपंचायतीची पाहणी नुकतीच करण्यात आली. शेवगाव तालुक्यातील अभियानात सहभागी गावांची तपासणी केज पंचायत समितीचे विठ्ठल नागरगोजे यांच्या पथकाने केली. मात्र, माझी वसुंधरा अभियानात सलग तीन वर्षे राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त वाघोली ग्रामपंचायतीस या पाहणी समितीकडून तालुका स्तरावरच अपात्र करण्यात आले. यामुळे श्रमदान व लोकसहभागातून पूर्ण तयारीनिशी स्पर्धेत उतरलेल्या ग्रामस्थांचा हिरमोड झाला..या पाहणीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होऊन अधिकाऱ्यांनी तडजोड करत राबणाऱ्या गावांवर अन्याय केल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी शेवगाव पंचायत समितीसमोर मुंडण, तर बीड जिल्हा परिषदेसमोर रेडा आंदोलन करून या गैरप्रकाराकडे राज्याचे व शासनाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत तातडीने दखल घेत ८५ पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे पुनर्परीक्षण करण्याचे लेखी आदेश दिले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...अभियानातील अनियमिततेस व गैरप्रकारास एक प्रकारे पुष्टी मिळाली असून, शासनाच्या व्यापक ग्रामविकासाच्या हेतूस पंचायत समितीच्या जबाबदार अधिकारी वर्गाकडून हरताळ फासला गेल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. किमान आता तरी या गावांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होऊन ग्रामविकासात गेली अनेक वर्षे सातत्याने व प्रामाणिक तळमळीने काम करणाऱ्या गावांना न्याय मिळावा.-उमेश भालसिंग, संकल्पक, वाघोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.