Ganesh festival २०२५: अहिल्यानगर जिल्ह्यात आनंद सोहळ्याचा ‘श्रीगणेशा’; गणरायाच्या स्वागताची भाविकांकडून जय्यत तयारी

अहिल्यानगर: चौदा विद्या अन् चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमनाची आतुरता आणि उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. साऱ्या दुःखांचे मळभ दूर सारून सुखाची पेरणी करणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या आनंद सोहळ्याला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होत आहे. जल्लोषात आणि दिमाखात गणरायाचे स्वागत करण्यासाठी नगरकरांनी जय्यत तयारी केली आहे. यंदाचा गणेशोत्सव ११ दिवसांचा आहे. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थीपासून या मंगलमयी सोहळ्याची नांदी होत आहे. यंदा देखील श्रीगणेशाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटेपासून मुहूर्त आहे. त्यामुळे अनेक भाविकांनी मंगळवारीच गणरायाची मूर्ती घरी घेऊन जाण्यास प्राधान्य दिले. धोतर-कुर्ता, नऊवार असा पारंपरिक वेश, छोटेखानी वाद्यांचा गजर आणि 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया,' अशा जयघोषात गणरायाला उत्साहात घरी घेऊन जाणारे आबालवृद्ध असे चित्र सायंकाळी सर्वत्र दिसत होते. पूजेसाठी आवश्यक असणारे साहित्य, फुले तसेच सजावटीच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी देखील नागरिकांची गर्दी झाली होती..उपनगरातील बाजारपेठांसह सावेडी, भिंगार, केडगाव, प्रोफेसर चौक आदी परिसर गर्दीने फुलला होता. गणरायाच्या नैवेद्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मोदकांना गणेश चतुर्थीच्या दिवशी विक्रमी मागणी असते. यंदाही ही मागणी असून, मोदकांचे नानाविध प्रकार बाजारात आले आहेत. भाविकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिकांच्या तयारीला मंगळवारी वेग आला होता. गणरायाच्या आवडत्या दुर्वा आणि जास्वंदाच्या फुलांना बाजारात मागणी होती. यात २१ दुर्वांची जुडी गणपतीला वाहिली जाते. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या तयारीत दुर्वांना महत्त्वाचं स्थान असते. त्यामुळे दुर्वाला मोठी मागणी असते..सार्वजनिक मंडळांमध्ये लगबगसार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये गणरायाच्या स्वागताची दिवसभर लगबग सुरू होती. गणरायांच्या आगमन मिरवणुकीसाठी रथ, पालख्या व वाहनांची सजावट करण्यात सारेच मग्न होते. ढोल-ताशा पथके, बॅंडपथकांच्या साथीने पारंपरिक मिरवणुका निघणार असून, तयारीत कोणतीही कसर राहू नये, याकडे मंडळाच्या अध्यक्षांसह प्रत्येक कार्यकर्ता लक्ष देत होता..सकाळी दहापासून प्रतिष्ठापनेला सुरुवातगणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी पहाटेपासून मुहूर्त असला, तरी शहरातील मानाच्या गणपतींसह प्रमुख गणपती मंडळांमध्ये सकाळी १० वाजेपासून प्रतिष्ठापनेला सुरुवात होणार आहे. विविध मान्यवरांच्या हस्ते गणरायाची विधिवत प्रतिष्ठापना होणार आहे..वाहतूक मार्गात बदलसकल मराठा समाजाचा मोर्चा जिल्ह्यातून जाणार असल्याने बुधवारी मोर्चा मार्गावरून जाणाऱ्या वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. जिल्हा हद्दीतील घोटण, शेवगाव, मिरी, माका, पांढरीपूल, अहिल्यानगर बायपास मार्गे, नेप्ती चौक, आळेफाटा मार्गे शिवनेरी किल्ला (ता. जुन्नर) येथे मुक्कामी जाणार आहे. या मोर्चादरम्यान वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोर्चाचे आगमन व निर्गमन होईपर्यंत जिल्हा हद्दीतील घोटण, शेवगाव, मिरी, माका, पांढरीपूल, अहिल्यानगर बायपास मार्गे, नेप्ती चौक या मार्गावरील सर्व प्रकारची अवजड व मालवाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली आहे..प्रसाद करणाऱ्यांनी ही घ्यावी काळजीवैयक्तिक स्वच्छतेच्या सर्व नियमांची अंमलबजावणीकपडे स्वच्छ असावेत, साबण/ हँड वॉशने हात स्वच्छ धुऊनच कामास सुरुवात करावीनाक, कान, डोके व केस खाजवणे वा डोळे चोळणे टाळावेशिंकणे, थुंकणे, तंबाखू वा धूम्रपान करणे टाळावेसंसर्गजन्य आजार असणाऱ्या व्यक्तीने प्रसाद बनविणे व हाताळण्याची कामे करू नयेतनखे व्यवस्थित कापलेली असावीत..