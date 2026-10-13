Jammu Airport: वैमानिकाला धावपट्टी दिसेना, लँडिंग करता येईना!, नगरच्या भाविकांसोबत जम्मू विमानतळावर थरार

-नितीन देशमुखनगर तालुका: वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी गेलेल्या अहिल्यानगरच्या भाविकांचा विमानप्रवास जम्मू विमानतळावरील खराब हवामानामुळे थरारक ठरला. ढगाळ वातावरण, मुसळधार पाऊस आणि कमी दृश्यमानतेमुळे विमान उतरविण्याचे सलग प्रयत्न अयशस्वी ठरत होते. विमान हवेत घिरट्या घालत असताना प्रवाशांच्या मनात भीतीचे काहूर झाले होते. मात्र, वैमानिक कॅप्टन समीर मल्होत्रा यांच्या कुशलतेमुळे चौथ्या प्रयत्नांत विमान जम्मू विमानतळावर सुखरूप उतरवले आणि सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...जय मातादी ग्रुपच्या वतीने अहिल्यानगर शहरासह जिल्ह्यातील ५५ भाविक पुणे आणि दिल्लीमार्गे जम्मूला निघाले होते. ग्रुपचे प्रमुख नाना भवर, नगरसेवक निखिल वारे, एमआयडीसीतील आमी संघटनेचे अध्यक्ष जयद्रथ खाकाळ, उद्योजक किसन सातपुते, महेंद्र उपाध्ये, ॲड. संदीप भोेगाडे, मधुकर चौधरी, कैलास गाडीलकर यांच्यासह प्रवासी साडेसात वाजता विमानाने दिल्ली येथून जम्मूला निघाले होते. .मात्र, जम्मू विमानतळाजवळ पोहोचताच खराब हवामानामुळे प्रवासाला अनपेक्षित वळण मिळाले. जम्मू विमानतळावर ढगाळ वातावरण आणि जोरदार पावसामुळे विमान उतरविण्यात अडचणी येत असल्याचे वैमानिकाने प्रवाशांना सांगितले. विमान उतरविण्याचे सुरुवातीचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. अमृतसर आणि चंदीगढच्या दिशेने विमान नेण्याचाही विचार करण्यात आला. प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याने विमान पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने वळवावे लागण्याची शक्यता वैमानिकाने व्यक्त केली. .खिडकीबाहेर दिसणारे दाट ढग आणि विमान उतरविण्याचे वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या प्रयत्नांमुळे प्रवाशांच्या मनात भीती निर्माण झाली. नेहमी विमानप्रवास करणारे प्रवासीही शांत होते. प्रत्येक जण पुढे काय होणार, याची प्रतीक्षा करत होता. काही जण अक्षरशः मान खाली घालून बसले होते. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर भीती दिसत होती. .अशा परिस्थितीत वैमानिकाने धीर न सोडता विमान उतरविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवले. अखेर चौथ्या प्रयत्नांत कॅप्टन मल्होत्रा यांनी ते श्रीनगरमार्गे जम्मू विमानतळावर उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सुमारे दहा मिनिटांच्या प्रयत्नानंतर वातावरणात बदल दिसला. दृश्यमानता समाधानकारक होती. त्यामुळे विमान उतरविण्यात यश आले..Farmer Success Story: हळदीला क्विंटलला ३० हजारांचा दर; आष्ट्यातील भगवान बोते यांचे तीन एकरांत १०५ क्विंटल उत्पादन. प्रतिकूल हवामानामुळे आमचा जीव टांगणीला लागला होता. मात्र, वैमानिकाच्या कुशलतेमुळे सर्व भाविक सुखरूप पोहोचलो. नवरात्रोत्सवात वैष्णोमातेनेच आमचे रक्षण केले, अशी आमची श्रद्धा आहे. - नाना भवर, जय मातादी ग्रुप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.