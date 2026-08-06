अहिल्यानगर

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरप्रकार! अहिल्यानगरात ५२३ पुरुषांनी उचलले ७४.७५ लाख; वसुलीला सुरुवात

523 Men Took Ladki Bahin Scheme Benefits in Ahilyanagar: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पुरुषांकडून गैरफायदा; ५२३ जणांनी घेतले ७४.७५ लाख, प्रशासनाकडून वसुलीची मोहीम वेगात
Mazi Ladki Bahin Yojana Irregularities 523 Men Took Rs 74 Lakh Benefits in Ahilyanagar Recovery Underway

Mazi Ladki Bahin Yojana Irregularities 523 Men Took Rs 74 Lakh Benefits in Ahilyanagar Recovery Underway

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अहिल्यानगर: लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा येणारे पैसे भावांनीच लाटले आहेत. जिल्ह्यात तब्बल ५२३ जणांनी हा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ही रक्कम ७४ लाख ७५ हजार रुपये आहे. जिल्ह्यात त्याची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातील काहीजणांचा अद्यापि पत्ताच लागलेला नाही.

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