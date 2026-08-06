Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरप्रकार! अहिल्यानगरात ५२३ पुरुषांनी उचलले ७४.७५ लाख; वसुलीला सुरुवात

अहिल्यानगर: लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा येणारे पैसे भावांनीच लाटले आहेत. जिल्ह्यात तब्बल ५२३ जणांनी हा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ही रक्कम ७४ लाख ७५ हजार रुपये आहे. जिल्ह्यात त्याची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातील काहीजणांचा अद्यापि पत्ताच लागलेला नाही..राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबुतीसाठी राज्याने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. या योजनेमार्फत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना दरमहा दीड हजार रुपये लाभ दिला जातो. डीबीटीद्वारे हे पैसे वर्ग केले जातात..महिला भगिनीच्या नावाखाली चक्क पुरुषांनीच हा लाभ घेतल्याचे सरकारी यंत्रणेच्या निदर्शनास आले आहे. सध्या त्यांची शोधमोहीम सुरू आहे. काही जणांचा पत्ता लागला असून, त्यांच्याकडून वसुलीसाठी सरकारी कर्मचारी हेलपाटे घालीत आहेत. अर्ज करताना जो निवासाचा पत्ता दिला होता, त्या पत्त्यावर संबंधित लाभ घेणारी व्यक्ती नसल्याचे समजते. त्यामुळे वसुलीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात ही योजना सुरू झाली त्यावेळी १२ लाख ४१ हजार ८७६ अर्ज आले होते. त्यातून ११ लाख २६ हजार ६५२ अर्ज मंजूर करण्यात आले..नेमके काय झाले?लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज करताना काहींनी चुकीची माहिती दिली. अर्ज करताना काहींनी पतीचे किंवा मुलाचे आधारकार्ड किंवा बँकेची माहिती दिली. काही महिलांकडून अनावधानाने अथवा अज्ञानामुळे ही कृती झाली, तर काहींनी जाणीवपूर्वक ही माहिती भरली. छाननीदरम्यान त्यांचे हे कृत्य उघडकीस आले आहे. यातील काही महिला अर्जदार असूनही त्याच्या नावापुढे पुरुष लिहिले गेल्याचीही उदाहरणे आहेत..सेविकांमार्फत तपासज्या गावातील संबंधित पुरुष लाभार्थी आहे, त्याचा शोध घेतला जात आहे. त्यांना वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. काहींनी चूक मान्य करून पैसे भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे पैसे तालुक्याच्या ठिकाणी शासनाच्या नावाने हेड तयार करण्यात आले आहे. त्यात है पैसे भरले जात आहेत. काहींनी स्थलांतर केल्याचे समजते..पात्रता निकष काय ?महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे.वय २१ ते ६५ वर्षे दरम्यान असणे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.लाभार्थी महिला विवाहित असावी.आधार लिंक बँक खाते असावे.कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत, आयकरदाता नसावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.