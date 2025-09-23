Leopard Attack: 'बिबट्याच्या हल्ल्यात आदिवासी शेतमजुराचा मृत्यू'; उपाययोजना करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

अकोले: अकोले तालुक्यातील बेलापूर परिसरात आदिवासी शेतमजूराचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २१) सकाळी उघडकीस आली. पप्पू बाळा दुधवडे (वय - २२) असे तरुणाचे नाव आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पप्पू बेलापूर येथे मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करीत होता. शनिवारी सकाळी तो सात वाजता मजुरीसाठी गेला होता. संध्याकाळी घरी परतत असताना त्याच्या मोटार सायकलमधील पेट्रोल संपले. रस्त्यातील ओळखीच्या घरी मोटार सायकल लावून घराकडे पायी जाताना बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. रविवारी सकाळी रवींद्र दुधवडे पायी बेलापूर येथे मजुरीला जात असताना त्याला मल्हारवाडी येथील पिसेवस्तीवरील डांबरी रस्त्याच्या कडेला पप्पूचा मृतदेह आढळला..रवींद्रने पोलिस पाटील केशव त्रिभुवन, भगवान काळे यांना सदर घटनेची माहिती दिली. त्यांनी तत्काळ अकोले पोलीस स्टेशन व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच वन परिक्षेत्र अधिकारी के. सी. पाटील, वन रक्षक दीपक शिंदे, आर. एस. आंबरे, सुनील शिर्के, नितीन वारे, एस. के. बढे, बहिरु बेनके, दीपक गवारी, सुनील कुक्कुटवार यांनी घटनास्तळी जाऊन पंचनामा केला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.तसेच नरभक्षक बिबट्या जेरबंद करण्यासाठी ठिकठिकाणी पिंजरे लावले आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक बी. टी. घोडे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बापूराव देशमुख, जे. जे. ठेकेदार यांनीही घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.