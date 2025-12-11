Leopard Attack: 'ऊसतोड कामगारावर बिबट्याचा ​हल्ला'; शरीराचे काढले लचके, पाथर्डी तालुक्यात भीतीचे वातावरण..

पाथर्डी : तालुक्यातील हत्राळ -पाडळी रस्त्यावर बुधवारी पहाटे ऊसतोड कामगारावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली. रामदास गोपीनाथ केदार (वय ५९) हे जखमी झाले आहेत. केदार यांना सहा ठिकाणी बिबट्याने चावा घेतल्याने ते गंभीर जखमी झाले आहेत. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.घटनास्थळी दुचाकीवरून आलेल्या सोन्याबापू केदार यांनी आपल्या दुचाकींचा प्रखर झोत बिबट्यावर मारत व जोराने हॉर्न वाजवल्याने केदार यांना जीवदान मिळाल्याने काळ आला होता. मात्र, वेळ आली नव्हती, असे म्हणण्याची वेळ केदार यांच्यावर आली..Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.बुधवारी पहाटे केदार ऊसतोडीसाठी दुचाकीवरून हत्राळहून पाडळीच्या दिशेने जात होते. आसराजी टकले गुरुजी यांच्या शेतबागाजवळ रस्त्याच्या कडेला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेतली. केदार बिबट्याला प्रतिकार करत असताना बिबट्याने त्यांना गंभीर जखमी केले. .याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या दुचाकीवरील सोन्याबापू पोपट केदार यांनी प्रसंगावधान दाखवत आपल्या दुचाकीचा लाईट बिबट्यावर सोडत जोराने हॉर्न वाजवल्याने बिबट्या बिथरला व त्याने पळ काढल्याने केदार यांची सुटका झाली. वन विभागाने तातडीने या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ दादा शिवणकर व परमेश्वर टकले यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.