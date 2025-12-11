अहिल्यानगर

Leopard Attack: 'ऊसतोड कामगारावर बिबट्याचा ​हल्ला'; शरीराचे काढले लचके, पाथर्डी तालुक्यात भीतीचे वातावरण..

Forest Department Response: पाथर्डीत ऊसतोड कामगारावर बिबट्याचा हल्ला; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे सावट, वन विभागाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी
Leopard Attack

Leopard Attack

पाथर्डी : तालुक्यातील हत्राळ -पाडळी रस्त्यावर बुधवारी पहाटे ऊसतोड कामगारावर बिबट्याने ​हल्ला केल्याची घटना घडली. रामदास गोपीनाथ केदार ​(वय ५९) हे जखमी झाले आहेत. केदार यांना सहा ठिकाणी ​बिबट्याने चावा​ घेतल्याने ते गंभीर जखमी झाले आहेत.

