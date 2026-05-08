Shiv Sena Politics: शिवसेनेत मोठा निर्णय! अहिल्यानगर शिवसेना जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त; उदय सामंतांचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’

श्रीरामपूर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या (शिंदे गट) अंतर्गत गटबाजीची आणि विस्कळीतपणाची गंभीर दखल घेत, उद्योगमंत्री तथा जिल्हा संपर्कमंत्री उदय सामंत यांनी संपूर्ण जिल्हा कार्यकारिणी तडकाफडकी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडीसह सर्व अंगीकृत संघटनांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, आगामी काळात नवीन कार्यकारिणी जाहीर होईपर्यंत जिल्ह्याची धुरा प्रभारी जिल्हाप्रमुख म्हणून नितीन औताडे, कमलाकर कोते, बाबूशेठ टायरवाले आणि अनिल शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..गेल्या काही काळापासून जिल्ह्यात पक्ष संघटनेत मोठ्या प्रमाणात बेबनाव आणि गटबाजी पहायला मिळत होती. श्रीरामपूर, संगमनेर, शिर्डी, राहुरी आणि नेवासे येथे झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री सामंत यांनी संघटनात्मक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला..यावेळी पदाधिकाऱ्यांमध्ये असलेला ताळमेळ आणि पक्षवाढीसाठी होत असलेली कुचराई समोर आली. विशेष म्हणजे बैठकीचे निमंत्रण नसल्याने युवा सेना जिल्हाप्रमुखाने समर्थक कार्यकर्त्यांसह सभागृहाबाहेरच ठिय्या दिला. या सर्व पार्श्वभूमीवर बैठकीला काही नेत्यांनी मारलेली दांडी, अत्यल्प उपस्थिती आणि कार्यकर्त्यांमधील वाढत्या तक्रारींमुळे सामंत यांनी आक्रमक पवित्रा घेत संपूर्ण टीमच बदलण्याचे आदेश दिले..'एकनाथ शिंदे' हाच आपला गटश्रीरामपूर येथील बैठकीत कार्यकर्त्यांची कानउघाडणी करताना सामंत म्हणाले की, गटातटाच्या राजकारणामुळे कार्यकर्त्यांचे नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाच आपला एकमेव गट असून, त्यांची ताकद वाढवणे हेच सर्वांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. नेत्यांच्या अहंकारामुळे पक्ष आणि कार्यकर्ता संपू देणार नाही. गेल्या महिन्यात जिल्हा संपर्कप्रमुख ज्योती वाघमारे यांच्या दौऱ्यात कार्यकर्त्यांनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक वरिष्ठांच्या जिव्हारी लागली होती. त्याचे पडसाद या निर्णयाने उमटले आहेत..या आढावा बैठकीसाठी माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, शिवसेना नेते सागर बेग, जिल्हाध्यक्ष नितीन औताडे, प्रवक्ता संजीव भोर यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते..जिल्ह्यातील पक्ष संघटनेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. लवकरच नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली जाईल. पक्ष वाढीसाठी सर्वांनी आता गटबाजी सोडून नव्या जोमाने कामाला लागावे.- उदय सामंत, उद्योगमंत्री.