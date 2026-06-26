Tukaram Mundhe: विधानसभेत मोठी घोषणा; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली नाही, भेसळ माफियांना धक्का!

टाकळी ढोकेश्वर: राज्यातील भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट दुग्धजन्य पदार्थ, गुटखा व तंबाखूविरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सुरू केलेल्या धडक कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संभाव्य बदलीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला. विधानसभेत आमदार काशिनाथ दाते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मुंढे यांच्या बदलीचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार दाते यांनी राज्यातील वाढत्या भेसळीच्या प्रकारांबाबत सरकारचे लक्ष वेधले. मे व जून महिन्यात विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये भेसळयुक्त दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, गुटखा, तंबाखू, मावा व अन्य निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचा कोट्यवधी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात मांडली..उत्तरादाखल मंत्री झिरवाळ यांनी राज्यभरातून एक हजार ९३० नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आल्याचे सांगितले, तसेच ७५ लाख रुपयांचे निर्जंतुक न केलेले सर्जिकल साहित्य जप्त केल्याची माहिती दिली. भेसळविरोधी मोहीम यापुढेही अधिक प्रभावीपणे सुरू राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..चाऱ्यासाठी जिल्ह्यांना निधीराज्यातील संभाव्य दुष्काळ आणि चाराटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याला वार्षिक योजनेतून किमान १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आमदार काशिनाथ दाते यांच्या लक्षवेधीनंतर पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शिष्यवृत्ती वाढीचा प्रस्ताव विचाराधीनआमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत मांडलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतील शिष्यवृत्तीची रक्कम महागाई निर्देशांकानुसार वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.