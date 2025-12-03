EVM Malfunction:'राहात्यात ईव्हीएम मशिनवरून वाद'; मशिनची पुन्हा चाचणी, बिघाड आढळला अन् उमेदवार संतापले..

राहाता : पालिका निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातून मतदानासाठी निवडणूक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी ईव्हीएम मशिनची पुन्हा चाचणी घेण्यात आली. त्यात पाच मशिनमध्ये बिघाड आढळला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याऐवजी दुसऱ्या मशिन कर्मचाऱ्यांना दिल्या. त्याबाबत उमेदवारांना कळवून कागदावर त्यांच्या सह्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच बरेच उमेदवार संतप्त झाले. .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.समर्थकांसह कार्यालयात आले. आम्हाला बिघडलेल्या मशिन तरी दाखवा, अशी मागणी ते करू लागले. मात्र, त्यांची मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही. बराचकाळ वाद विवाद सुरू राहिला. त्यानंतर लेखी तक्रारी देण्याचा पर्याय पुढे आला आणि या विषयावर पडदा पडला..निवडणूक निर्णय अधिकारी मनीषा राशीनकर म्हणाल्या, यापूर्वी ज्या मशिन उमेदवारांच्या समक्ष आणि त्यांची सही घेऊन सील केल्या होत्या. त्या कोट्यातील मशिन बिघडलेल्या मशिनच्या बदल्यात देण्यात आल्या आहेत. उमेदवार धनंजय गाडेकर म्हणाले, पाच मशिन बिघडल्या मान्य असे समजू. मात्र, बिघडलेली मशिन आम्हाला दाखवा अशी मागणी उमेदवार करीत होते. ही मागणी का पूर्ण केली नाही. बिघडलेली मशिन दाखवायला काय हरकत होती. या प्रकाराबाबत निवडणूक आयोगाकडे लेखी आक्षेप नोंदविला आहे..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .ईव्हीएम मशिनवर अन्य सर्व उमेदवारांच्या चिन्हांच्या तुलनेत कमळाचे चिन्ह ठळक दिसत होते. त्यावर पाच दिवसांपूर्वी आक्षेप घेतला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या समक्ष ते चिन्ह पट्टी लावून मोजण्यात आले. माझा आक्षेप ग्राह्य धरून अन्य सर्व चिन्हांप्रमाणे कमळ चिन्हाचा आकार ठेवण्यात आला.-धनंजय गाडेकर, शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.