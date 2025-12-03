अहिल्यानगर

EVM Malfunction:'राहात्यात ईव्हीएम मशिनवरून वाद'; मशिनची पुन्हा चाचणी, बिघाड आढळला अन् उमेदवार संतापले..

Rahata EVM issue: निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ बिघडलेली ईव्हीएम बदलून नवीन मशीन बसवली. मतदान थोड्या वेळासाठी थांबले असले तरी बदलानंतर प्रक्रिया सुरळीत सुरू झाली. प्रशासनाने सर्व मशीनची अतिरिक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
Rahata Elections Disrupted as EVM Error Surfaces During Verification

सकाळ वृत्तसेवा
राहाता : पालिका निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातून मतदानासाठी निवडणूक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी ईव्हीएम मशिनची पुन्हा चाचणी घेण्यात आली. त्यात पाच मशिनमध्ये बिघाड आढळला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याऐवजी दुसऱ्या मशिन कर्मचाऱ्यांना दिल्या. त्याबाबत उमेदवारांना कळवून कागदावर त्यांच्या सह्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच बरेच उमेदवार संतप्त झाले.

