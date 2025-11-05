अहिल्यानगर: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीतून जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून नगरमधील एका नोकरदाराची तब्बल तीन कोटी तीन लाख १५ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. ही घटना २ ऑगस्ट २०२५ ते १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत घडली असून, या प्रकरणी ३ नोव्हेंबर रोजी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.याबाबत सावेडी उपनगरातील रासनेनगर येथे राहणाऱ्या ६१ वर्षीय नोकरदाराने तोफखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे शेअर मार्केटबाबत सोशल मीडियावर माहिती घेत असताना त्यांची साक्षी गुप्ता, जितेन दोषी व विक्रम शहा (पूर्ण नाव व पत्ते माहीत नाहीत) यांच्याशी सोशल मीडियावर ओळख झाली. त्या तिघांनी त्यांना वेगवेगळ्या व्हाॅटसॲप ग्रुपमध्ये घेतले. त्या ग्रुपवर आरोपी हितेन दोषी व इतरांनी शेअर मार्केटबाबत माहिती देत इतर ग्रुप सदस्यांना किती व कसा नफा झाला, हे पटवून देत फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन केला. .त्यानंतर फिर्यादी यांना एक लिंक पाठवून इएनएएमसी हे ॲप त्यांच्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करायला लावले. या ॲपच्या माध्यमातून फिर्यादीला वेगवेगळ्या बँक खात्यात पैसे पाठवायला सांगितले. फिर्यादी यांनी २ ऑगस्ट २०२५ ते १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत तब्बल तीन कोटी तीन लाख १५ हजार रुपये हे आरोपींनी सांगितलेल्या विविध बँक खात्यांवर पाठविले. त्यातून शेअर्स आणि आयपीओ खरेदी केल्याचे फिर्यादीस भासविले. .फिर्यादी यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम आणि त्यातून मिळणारा नफा याबाबत आरोपींना विचारणा केली असता नफ्यासह गुंतवलेली रक्कम पाहिजे असल्यास कंपनीला सर्व्हिस चार्ज द्यावा लागेल, असे म्हणत आणखी पैशांची मागणी केली. ही निव्वळ बनवाबनवी असल्याचे फिर्यादीच्या लक्षात आले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आपली मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी तोफखाना पोलिस ठाण्यात धाव घेत फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी साक्षी गुप्ता, जितेन दोषी व विक्रम शहा यांच्यासह इतर अनोळखी आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक गोंटला करत आहेत.आचारसंहितेपूर्वीच नऊ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.