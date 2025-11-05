अहिल्यानगर

Ahilyanagar fraud: नफ्याच्‍या आमिषाने तीन कोटींची फसवणूक; शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक नडली, अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ

Big scam in Ahmednagar: फिर्यादी हे शेअर मार्केटबाबत सोशल मीडियावर माहिती घेत असताना त्यांची साक्षी गुप्ता, जितेन दोषी व विक्रम शहा (पूर्ण नाव व पत्ते माहीत नाहीत) यांच्याशी सोशल मीडियावर ओळख झाली. त्या तिघांनी त्यांना वेगवेगळ्या व्हाॅटसॲप ग्रुपमध्ये घेतले.
share market scam

share market scam

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीतून जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून नगरमधील एका नोकरदाराची तब्बल तीन कोटी तीन लाख १५ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. ही घटना २ ऑगस्ट २०२५ ते १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत घडली असून, या प्रकरणी ३ नोव्हेंबर रोजी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Share Market
scam
financial crisis
district
Fraud Crime
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com